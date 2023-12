Potenza, ricerche persone, incendi abitazioni e vegetazione, alluvioni: un anno impegnativo per i nostri Vigili del fuoco! I dettagli

E’ stato un anno impegnativo quello che ha visto i Vigili del Fuoco coinvolti in numerose ricerche di persone, incendi in abitazioni e vegetazione, oltre alle attività estive di Antincendi Boschivi (AIB).

Inoltre, sono stati impegnati in interventi legati alle alluvioni, anche in supporto ad altre regioni d’Italia, soccorsi a persone e diversi incendi in attività industriali, per un totale di quasi 6000 interventi.

Il sogno di una bambina che si materializza con l’età adulta, è questo quello che il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza ha deciso di realizzare.

Un video, attraverso il quale, intende augurare la realizzazione dei propri desideri ed ambizioni, senza trascurare la promozione della cultura, della prevenzione e sicurezza.

Nel video è incluso anche un messaggio aggiuntivo che si oppone alle violenze sulle donne, con la protagonista rappresentata da una collega Vigile del Fuoco che presta servizio nella sede centrale di Potenza.

Auguriamo a tutti un Buon Anno da parte dei Vigili del fuoco di Potenza.

Ecco alcune immagini tratte dal video realizzato dai Vigili del fuoco di Potenza.