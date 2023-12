Potenza: che tempo porta per la Notte di San Silvestro e a Capodanno? Ecco le previsioni aggiornate

Nel corso del weekend di fine anno l’anticiclone mostrerà i primi segnali di cedimento.

Sulle nostre regioni meridionali è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa con locali piogge su Basilicata.

Nuovo peggioramento del tempo con piogge e rovesci sparsi, localmente anche forti, è atteso tra 5 e 6 gennaio, ma tutto da confermare nei prossimi giorni.

Quindi su Potenza che tempo ci attende in queste ore di fine anno e domani primo dell’anno?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi 31 Dicembre, avremo giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.

A Capodanno avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.