Potenza, rifiuti: “Tolleranza zero” e “Multe salatissime”. 100 telecamere…

Sulla questione rifiuti, nuovi provvedimenti in arrivo dal Comune di Potenza.

Questi i dettagli:

“Con l’ausilio di 100 telecamere – la cui presenza, per motivi di privacy, sarà segnalata da cartelli che saranno installati nei prossimi giorni – il Comune di Potenza avvierà la ‘tolleranza zero’ contro il conferimento illecito dei rifiuti: sono previste ‘multe salatissime’ per cittadini e imprese che non rispetteranno le norme sulla raccolta differenziata”.

L’annuncio, in una conferenza stampa, è stato fatto dal Sindaco Mario Guarente, il quale ha invitato gli stessi cittadini del capoluogo lucano “a denunciare, anche in forma anonima, tutti gli incivili”.