Potenza sempre più attenta alla cultura dello sport e dell’olimpismo. Ecco l’accordo stipulato

È stato sottoscritto questa mattina da Giovanni Salvia, presidente CONI Basilicata e Luigi Catalani, Direttore Polo Bibliotecario di Potenza, un protocollo d’intesa tra le parti, per avviare un rapporto stabile di collaborazione finalizzato all’organizzazione di iniziative di valore educativo, sociale e culturale rivolte all’intera comunità.

In particolare, l’accordo nasce con l’idea di promuovere, specie presso le nuove generazioni, la cultura dello sport e dell’olimpismo, attraverso iniziative educative e culturali (convegni, seminari ecc.), che il CONI Basilicata metterà in campo attraverso la sua Scuola Regionale dello Sport, incaricata della formazione e riferimento culturale sul territorio con docenti e professionisti specializzati nelle varie aree tematiche che interessano il mondo dello sport.

CONI Basilicata e Polo Bibliotecario di Potenza già negli scorsi mesi, con il supporto di Angela Laguardia, componente di Giunta regionale, hanno collaborato per la promozione della cultura sportiva, in particolare durante il passaggio del Giro d’Italia a Potenza o in occasione della Giornata Nazionale dello Sport CONI, con corner dedicati, riempiti di attrezzature che richiamano i vari sport, libri e opuscoli informativi.

Con la sottoscrizione del Protocollo, il Polo Bibliotecario di Potenza con i suoi innumerevoli spazi, diventerà sede privilegiata per ospitare corsi, convegni e manifestazioni che il CONI Basilicata programmerà nel breve tempo.

Tante altre idee e iniziative sono state condivise da Salvia e Catalani, entrambi con uno sguardo attento allo sviluppo e alla promozione a tutto tondo del territorio e della cultura locale.