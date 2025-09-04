Potenza, Smart Paper: “Finalmente una svolta nella vicenda che coinvolge i 383 lavoratori”. Le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Gerardo De Grazia, della Fismic Confsal Basilicata:

“Dopo settimane di attesa e preoccupazione, arriva finalmente una svolta nella vicenda che coinvolge i 383 lavoratori della Smart P@per in Basilicata.

Mercoledì 10 settembre si terrà presso la Regione Basilicata il tavolo di concertazione, fortemente voluto dal Presidente Vito Bardi e dall’Assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo. Un segnale importante che rompe il silenzio e apre finalmente una fase di confronto concreta.

Al tavolo parteciperanno Smart P@per, Enel e l’ATI che si è aggiudicata il lotto di gara che coinvolge i lavoratori lucani.

Occorre finalmente comunicare modi e tempi del passaggio del personale all’azienda subentrante.

Non si può più rimandare: i lavoratori e le loro famiglie hanno diritto a risposte certe e immediate“.

La Fismic Confsal sottolinea come la priorità assoluta sia la difesa dell’occupazione, del salario, del contratto nazionale e della territorialità.

La transizione non può avvenire a discapito dei diritti acquisiti, né può generare precarietà o frammentazione.

“La nostra posizione è chiara <conclude De Grazia>: vigileremo con determinazione affinché questa fase delicata si traduca in garanzie concrete per tutti i lavoratori coinvolti. È il momento della responsabilità e della trasparenza”.