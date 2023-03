Potenza, sottopasso appena inaugurato già allagato: “Ci scusiamo per i disagi alla cittadinanza”. Queste le ultime notizie

In riferimento a quanto accaduto la notte scorsa nel sottopasso di Via Roma a Potenza, Ferrovie Appulo Lucane chiarisce che:

“il ristagno di acqua piovana è stato causato dal fatto che la pompa di aspirazione dell’acqua era priva di alimentazione elettrica in quanto Enel, rimuovendo il contatore di cantiere, per errore ha staccato anche l’allaccio temporaneo alla corrente che era stato effettuato proprio per garantire il funzionamento della pompa nell’attesa dell’allacciamento definitivo da parte del Comune di Potenza.

Fal ha subito provveduto a ripristinare l’allaccio temporaneo per garantire la ripresa di funzionamento della pompa, nelle more dell’allaccio definitivo e della presa in carico da parte del Comune di Potenza.

Fal si scusa per i disagi alla cittadinanza, palesemente non riconducibili alla responsabilità dell’Azienda”.

