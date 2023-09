Potenza: strada chiusa in provincia. L’avviso

A seguito di alcune anomalie segnalate dal sistema di monitoraggio geotecnico di versante, si rende necessario un divieto al transito veicolare lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea, in provincia di Potenza (PZ)”.

Spiega Anas:

“Nel dettaglio, nel tratto compreso tra i km 24, 480 e 241,920, in località Castrocucco, sono in corso le verifiche tecniche da parte del personale Anas allo stesso sistema di monitoraggio della parete rocciosa per le segnalazioni dei sensori geotecnici.

Il transito veicolare è temporaneamente deviato lungo i seguenti percorsi alternativi:

per i veicoli provenienti dalla statale 585 “Fondo Valle Noce” e diretti a Maratea l’uscita obbligatoria è deviata verso lo svincolo di Trecchina sulla statale 585 al km 15,000, con prosieguo in direzione Maratea

per i veicoli provenienti da Sapri e diretti sulla statale 585 l’uscita è deviata verso lo svincolo per la S.P.104 sulla statale 18 al km 216,300.

per i veicoli provenienti da Maratea e diretti sulla statale 585 l’uscita è deviata verso il bivio di “Ondavo” sulla SS18 al km 233,550, con prosieguo in direzione Trecchina e innesto sulla SS 585 al km 15,000.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per garantire la riapertura del tratto, nel più breve tempo possibile”.a

