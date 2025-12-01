Potenza tappa per il Giro d’Italia! Ecco la data prevista

Presentato il Giro d’Italia 2026.
Si parte l’8 maggio dalla Bulgaria, arrivo il 31 maggio a Roma.
La Cima Coppi sarà il Passo Giau.
Il Giro transiterà anche da Milano e Napoli e sconfinerà anche in Svizzera.
Tra le tappe anche Potenza.
La corsa toccherà il nostro capoluogo a Maggio 2026.
Ecco le tappe del Giro d’Italia 2026, come da percorso:
- 8 maggio, 1ª tappa: Nessebar-Burgas, 156 km
- 9 maggio, 2ª seconda tappa: Burgas-Veliko Tarnovo, 220 km
- 10 maggio, 3ª tappa: Plovdiv-Sofia, 174 km
- 11 maggio, riposo
- 12 maggio, 4ª tappa: Catanzaro-Cosenza, 144 km
- 13 maggio, 5ª tappa: Praia a Mare-Potenza, 204 km
- 14 maggio, 6ª tappa: Paestum-Napoli, 161 km
- 15 maggio, 7ª tappa: Formia-Blockhaus, 246 km
- 16 maggio, 8ª tappa: Chieti-Fermo, 159 km
- 17 maggio, 9ª tappa: Cervia-Corno alle Scale, 184 km
- 18 maggio riposo
- 19 maggio, 10ª tappa: Viareggio-Massa (crono ind.), 40,2 km
- 20 maggio, 11ª tappa: Porcari-Chiavari, 178 km
- 21 maggio, 12ª tappa: Imperia-Novi Ligure, 177 km
- 22 maggio, 13ª tappa: Alessandria-Verbania, 186 km
- 23 maggio, 14ª tappa: Aosta-Pila, 133 k
- 24 maggio, 15ª tappa: Voghera-Milano, 136 km
- 25 maggio riposo
- 26 maggio, 16ª tappa: Bellinzona-Carì, 113 km
- 27 maggio, 17ª tappa: Cassano d’Adda-Andalo, 200 km
- 28 maggio, 18ª tappa: Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 167 km
- 29 maggio, 19ª tappa: Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè), 151 km
- 30 maggio, 20ª tappa: Gemona del Friuli 1976-2026-Piancavallo, 199 km
- 31 maggio, 21ª tappa: Roma-Roma, 131 km.