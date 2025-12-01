Per la Basilicata straordinaria oppportunità di promozione turistica a questa Fiera nazionale. Ecco i dettagli

Successo per la Basilicata con il progetto “In Basilicata con le Pro Loco” a Gravina in Puglia alla Fiera nazionale GustArte promossa dalla Rete Pro Loco Epli Aps con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, il Comune di Gravina in Puglia e il patrocinio della Regione Basilicata.

Enorme soddisfazione per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata e Consigliere nazionale Assoguide Rocco Franciosa il quale nel ringraziare per la straordinaria oppportunità di promozione turistica il Presidente nazionale della Rete Pro Loco Epli Ente Pro Loco Italiane Aps Pasquale Ciurleo e il Presidente regionale Ente Pro Loco Puglia Oronzo Rifino ha rivolto un ringraziamento speciale ai Presidenti di:

Pro Loco Pisticci Maria Teresa Romeo,

Pro Loco Barile Daniele Bracuto e Lorenzo Gagliardi,

Pro Loco Anzi Donatella Libonati,

Pro Loco Marconia Paolo Giannasio e Franco Tornese,

Pro Loco Satriano di Lucania Pietro Marino,

Pro Loco Laurenzana Giovanni Moreno,

Pro Loco Scanzano Jonico Francesco Calone,

Pro Loco Tolve Antonio Basile,

gli amici di Enotria Felix Pietro Calandriello,

i numerosi volontari ed operatori Servizio Civile Universale Promozione Italia per la partecipazione con stand espositivi per la valorizzazione sinergica del patrimonio culturale lucano dei prodotti tipici e delle risorse ambientali e naturalistiche.

In occasione di GustArte Fiera dei Territori la prima ed unica fiera delle Pro Loco d’Italia e Pro Loco Basilicata è stato presentato il Cammino dei Normanni in Italia con la Pro Loco Federico II Melfi presieduta da Marco Aurelio Bonacaro capofila del progetto che comprenderà le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Lucania.

Consegnati a Gustarte fiera dei territori e fiera delle Pro Loco ai Sindaci di Tolve Renato Martucci, di Anzi Filomena Graziadei, di Pisticci Domenico Albano e Laurenzana Giuseppe Trivigno, il titolo di “Borgo d’Eccellenza tra Arte e Gusto”.

Gradita visita agli stand lucani dell‘Europarlamentare Michele Picaro il quale ha rivolto i complimenti per l’impegno e la passione.

Un plauso:

alla vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo in arte Oemor che ha curato il progetto “Siamo quello che mangiamo” con l’esposizione artistica con opere di numerosi artisti lucani ed alla giornalista lucana Gherarda Cerone che ha coordinato diversi tavoli tematici,

al Presidente Slow Food Potenza e cantastorie di vini e cibi Rocco Catalano,

al Sindaco di Calvera Pasquale Bartolomeo presente con uno stand istituzionale del Comune di Calvera con Cinzia Francolino Presidente Pro Loco Calvera,

agli amici di Lucanum iInformatica per la preziosa collaborazione e la presentazione di importanti attività di promozione turistica digitale innovativa tra cui RealVerso Metaverso, Coralvision, e Robocom inclusion.

Molto apprezzata l’esibizione del gruppo folk “La Pacchianella di Pisticci” guidato dal Presidente Mario Petracca.