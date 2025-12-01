Potenza, in provincia tutto pronto per accendere l’albero del Donatore che illuminerà tutta la comunità! Ecco a chi è dedicato

Anche quest’anno la nostra comunità si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e simbolici del periodo natalizio: la Cerimonia di Accensione dell’Albero del Donatore, promossa dall’AVIS Comunale di Terranova di Pollino, giunta alla sua undicesima edizione.

Un appuntamento che unisce tradizione, solidarietà e riflessione, nato per ricordare il valore del dono e celebrare la forza di una comunità che crede nella vita e nella speranza.

Ogni luce che si accende sull’albero rappresenta un gesto di altruismo, una goccia di vita che illumina il cammino di chi ha bisogno e rafforza il legame tra le persone.

Per questa XI edizione, l’AVIS ha scelto di dedicare l’Albero del Donatore agli operatori del Soccorso Alpino, donne e uomini che incarnano quotidianamente il valore del servizio e sacrificio; con coraggio e dedizione, affrontano la montagna per portare aiuto a chi è in difficolta.

Il tema che accompagnerà la cerimonia sarà la Speranza, in armonia con il Giubileo 2025 – “Pellegrini di Speranza”, che invita a guardare avanti con fiducia e a riscoprire la bellezza del bene condiviso. La speranza diventa la luce che guida i nostri passi, la forza che ci sostiene e il filo invisibile che unisce ogni gesto di amore e di dono.

L’accensione dell’Albero del Donatore, in programma domenica 7 dicembre alle ore 17:30, sarà dunque molto più di un momento di festa: sarà un segno di gratitudine verso i donatori e verso tutti coloro che, con piccoli o grandi gesti, continuano a tenere accesa la fiamma della vita.

Di seguito la locandina con i dettagli.