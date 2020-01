A Potenza temperature “primaverili”: ecco le ultime previsioni

Gli ultimi tre giorni di Gennaio soprannominati “i giorni della Merla” in genere sono i più freddi della stagione invernale ma quest’anno hanno un sapore primaverile.

Su Potenza infatti, secondo gli esperti di 3bmeteo, avremo temperature “miti” che poco hanno a che vedere con la stagione invernale.

Domani avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 10°C e la minima di 4°C.

Stessa situazione per la giornata di Sabato.

La temperatura massima registrata pare sarà di 12°C e la minima di 5°C.

Per la giornata di domenica, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 13°C e la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.