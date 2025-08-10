Potenza: torna il Festival della birra! Sei giorni di degustazioni, spettacoli e incontri. Le novità

Dal 26 al 31 agosto 2025, Piazza Mario Pagano a Potenza si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la nuova edizione del Festival Europeo della Birra, sei giorni di degustazioni, spettacoli e incontri che uniscono il gusto per la birra di qualità, la cucina tipica e l’intrattenimento.

Il tema di quest’anno sarà “Festival senza barriere”, un’edizione interamente dedicata all’inclusione e all’accessibilità.

Gli spazi saranno progettati per accogliere tutti, con iniziative speciali come le esperienze sensoriali al buio guidate da persone non vedenti, un concerto con interprete LIS per rendere la musica accessibile anche alle persone sorde, e la collaborazione con associazioni impegnate nel sociale.

Novità 2025:

– Oltre 50 tipologie di birra da birrifici italiani ed europei;

– Ampia area food con street food e piatti tipici lucani;

– Concerti e spettacoli live ogni sera;

– Esperienze sensoriali al buio per scoprire birre e sapori in un modo nuovo;

– Concerto con interprete LIS, per vivere la musica anche attraverso la lingua dei segni;

– Progetto solidale “Pasto Sospeso” e raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città;

– Produzione e vendita del gin “Arteria”, creato in Basilicata, il cui ricavato contribuirà all’acquisto del defibrillatore.

Il programma musicale sarà presentato da Rocco Spagnoletta, voce e volto noto del panorama musicale locale, che guiderà il pubblico tra concerti, dj set e performance dal vivo di artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Anticipa Spagnoletta:

“Abbiamo costruito un cartellone che unisce generi e stili diversi, per dare a ogni serata un’identità unica.

Sarà un viaggio musicale che accompagnerà il pubblico dal primo sorso di birra fino all’ultimo applauso della notte”,

Dichiara Rosario Cataldo, fondatore del Festival Europeo della Birra:

“La birra è solo un pretesto. Dietro a ogni bicchiere che serviamo c’è un’idea molto più grande: creare uno spazio dove le persone possano incontrarsi, conoscersi e condividere momenti di gioia.

Il Festival Europeo della Birra è un punto di partenza per parlare di cultura, inclusione, territorio e solidarietà.

Investiamo sul territorio per generare un’economia circolare, collaborando con produttori e realtà locali.

Un esempio è il gin Arteria, creato interamente in Basilicata, che sarà venduto durante le serate del festival e il cui ricavato contribuirà all’acquisto di un defibrillatore da donare alla città.

Negli anni questo evento è cresciuto, diventando un simbolo per Potenza e per la Basilicata, capace di attrarre visitatori da ogni parte d’Italia.

Quest’anno, con il tema ‘Festival senza barriere’, vogliamo dimostrare che una festa può essere anche un atto di apertura e accoglienza, un luogo dove nessuno si sente escluso. Sono certo che sarà l’edizione più partecipata e significativa di sempre”.

Info utili:

Date: 26 – 31 agosto 2025;