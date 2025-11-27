Potenza, tragico incidente sul lavoro in provincia: purtroppo una persona non ce l’ha fatta

Incidente sul lavoro mortale a Satriano di Lucania.
Fa sapere rainews che stamattina nel bosco Ralle, un 50enne è deceduto mentre era impegnato con i colleghi della ditta con cui si occupa di taglio della legna.
Non sono state ancora appurate con chiarezza le cause della morte.
Sul posto oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della compagnia di Satriano, il magistrato di turno, personale dell’Asp e dell’Ispettorato del lavoro.
L’uomo era originario della provincia di Salerno.
Al momento non si hanno ulteriori dettagli sul suo decesso.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.