Basilicata, “svolta” per gestione fondi no-oil: “creazione di attività produttive e nuovi posti lavoro”. La proposta

La proposta di destinare tutti i fondi no-oil non ancora impegnati a progetti “a cabina regionale” è stata presentata oggi dall’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo al Tavolo Tecnico permanente con TotalEnergie, Shell, Mitubshi, al quale hanno partecipato:

l’Assessore all’Ambiente Laura Mongiello,

l’assessore alla Salute e Pnrr (in remoto) Cosimo Latronico,

i direttori generali Giuseppina Lo Vecchio (Sviluppo Economico) e Canio Santarsiero (Ambiente),

l’ing. Stefano Scisciolo di TotalEnergie,

rappresentanti di Shell, Mitusbshui (in remoto).

La proposta che sarà formalizzata secondo quanto prevede l’Accordo tra Regione e compagnie impegnate a Tempa Rossa – rappresenta una svolta nell’impiego delle risorse di cosiddetta compensazione ambientale.

Nell’annunciare che analoga richiesta sarà presentata all’Eni, Cupparo ha spiegato che gli obiettivi sono la creazione di attività produttive e nuovi posti lavoro tenuto conto che l’esperienza sinora maturata con progetti no-oil non si può considerare certamente positiva.

Ha detto Cupparo:

“Abbiamo già dimostrato che utilizzando direttamente risorse no-oil per finanziare i Contratti di Sviluppo, attingendo a 25 milioni di euro; stiamo salvando industrie e posti di lavoro specie nel comparto automotive ed indotto.

C’è poi il problema legato alla tempistica, nel senso che bisogna garantire tempi veloci nella spesa per aggredire la crisi che coinvolge pesantemente l’apparato industriale non solo nel settore auto.

Da parte dei rappresentanti Total è stato fatto il punto al 31 ottobre dell’impegno di spesa dei 50 milioni di fondi destinati a progetti no-oil: sono stati impiegati 17,9 milioni in totale di cui 12 milioni per il progetto SONNEN e 5,9 milioni per il Progetto CED Droni, con una spesa effettiva di 6,5 milioni.

Quanto all’occupazione prodotta si è trattato di alcune decine di lavoratori con contratti a tempo determinato mentre sono stati svolti corsi di formazione professionale.

Questi numeri sono sufficienti a rafforzare la nostra idea di gestire direttamente queste risorse per poter rispondere alle richieste che ci arrivano da aziende e offrire opportunità occupazionali“.

Sul progetto CED l’assessore ha rinnovato la sollecitazione ai rappresentanti Total ad accelerare la fase di attuazione e di tenere fede all’impegno di coniugare l’occupazione già prevista per 50 assunzioni con il coinvolgimento di imprese lucane che saranno coinvolte nel progetto affidato alla società specializzata Nimbus.

Gli assessori Mongiello e Latronico hanno condiviso la linea strategica presentata e sottolineato l’utilità del Tavolo per fare un punto sullo stato di attuazione dei progetti no-oil:

“Abbiamo verificato che gli impatti non sono quelli che ci attendevamo per questo vogliamo individuare, di intesa con il Presidente Bardi, una modalità diversa per fare in modo che le compensazioni ambientali incidano direttamente sulle nostre comunità”.