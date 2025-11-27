Potenza: tappa per il Giro d’Italia 2026! Le prime indiscrezioni

Potenza sarà una delle città che ospiterà il Giro d’Italia 2026, con partenza della tappa da Praia a Mare.
Anche se il percorso esatto non è ancora stato annunciato, si prevede che la corsa attraverserà la Basilicata, passando per comuni come Maratea.
Questa mattina, come fa sapere il Sindaco Telesca in corso l’ndividuazione della location di arrivo per il Giro d’Italia 2026.
La corsa toccherà il nostro capoluogo a Maggio 2026.
In attesa di questo appuntamento che è ormai entrato nel cuore dei potentini, ricordiamo che la presentazione ufficiale del percorso completo del Giro d’Italia 2026 è prevista per il 1° dicembre 2025.