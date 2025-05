Potenza, Villa Romana di Malvaccaro: pronto il calendario di appuntamenti!

Si terrà venerdì 23 maggio 2025, alle ore 15,30, nella sala ‘Tonino Larocca’ del Palazzo della Cultura, in via Cesare Battisti, la conferenza stampa di presentazione: Con gli occhi della nostra storia: la Villa Romana di Malvaccaro, nel corso della quale l’assessore alla Cultura Roberto Falotico illustrerà il calendario degli appuntamenti in programma nei prossimi mesi, nel sito archeologico del capoluogo lucano.

All’incontro con la stampa parteciperanno il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca e Luigina Tomay Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.