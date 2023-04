Primo Maggio a Potenza: occhio alle modifiche alla circolazione! Ecco l’ordinanza

Il Comune di Potenza informa:

“Premesso che

– è pervenuta in data 21 aprile 2023 acquisita al protocollo con il n° 46791, la richiesta, da parte dell’Arch. GASPERINI Umberto Renato, in qualità di tecnico incaricato all’organizzazione della manifestazione ‘PRIMO MAGGIO 2023’, di regolamentare la sosta e la viabilità per il regolare svolgimento dell’evento nelle giornate del 27 e 28 aprile e 1 e 2 maggio 2023;

Considerato che

– è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di transito e sosta con rimozione forzata (0-24), per consentire in sicurezza lo svolgimento, dell’evento denominato ‘PRIMO MAGGIO 2023’;

Visto:

– gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.;

– gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e ss.mm. Ed int.;

AUTORIZZA i mezzi della logistica, in occasione dell’evento denominato ‘PRIMO MAGGIO 2023’, a percorrere via del

Popolo e via Petruccelli contromano, con autocarri di tara a pieno carico superiore a 3,5t., in deroga alle limitazioni presenti in zona e di sostare negli stalli di sosta liberati da questa U.D. e messi a disposizione dell’organizzazione;

DISPONE

1. il divieto di transito al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi legati alla logistica dell’evento il giorno 27/4/2023 dalle ore 20.00 e il giorno 28/4/2023 dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze in via del Popolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Petruccelli e l’intersezione con c.so XVIII Agosto, con le seguenti disposizioni:

– il traffico veicolare su via del Popolo proveniente da Portasalza sarà deviato su via Caporella;

– le auto in sosta lungo il suddetto tratto dovranno attendere l’autorizzazione del personale di Polizia Locale per poter procedere in direzione di c.so XVIII Agosto;

2. il divieto di sosta con rimozione (0-24) il giorno 27/4/2023 dalle ore 20.00 e il giorno 28/4/2023 dalle ore 9.00 non che il giorno 2/5/2023 dalle ore 8.00, fino a cessate esigenze

– in corso XVIII Agosto, in corrispondenza dei primi due stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S. antistanti il fabbricato già Poste e Telegrafi;

– in corso XVIII Agosto, dall’intersezione con via del Popolo, in corrispondenza degli stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S. collocati tra i civici n. 85 e n. 87;

– in via del Popolo, in corrispondenza di n. quattro stalli di sosta a pagamento collocati tra i civici n. 26 e n. 30 (lato DX scendendo);

– in via del Popolo, in corrispondenza dello stallo generico per persone con difficoltà di deambulazione collocato frontalmente al civico n. 26 (lato SX scendendo), tale parcheggio disabili sarà momentaneamente spostato sul primo stallo a pagamento successivo a quelli di cui al punto 3;

– in via del Popolo, in corrispondenza degli stalli per il carico/scarico collocati frontalmente al civico n. 24 (ambo i lati);

– lungo tutta via Petruccelli, lato DX e SX fino a cessate esigenze. dalle ore 20.00 del giorno 27/4/2023 alle ore 24.00 del giorno 2/5/2023 Città di Potenza- in via Rosica, su tutti gli stalli di sosta presenti ambo i lati lungo e fronte il prospetto dell’edificio della Prefettura che affaccia su piazza M. Pagano;

dalle ore 20.00 del giorno 27/4/2023 alle ore 24.00 del giorno 2/5/2023

– in via petruccelli e nell’area prospiciente le ascensori il divieto di sosta permarrà fino a cessate esigenze per permettere il transito ai mezzi della logistica dopo lo smontaggio delle strutture;

dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del giorno 1/5/2023

– in via Vaccaro, da piazza Vittorio Emanuele altezza attività commerciale denominata “STREETFOOD” ambo i lati scendendo fino a intersezione con via della Pineta;

I mezzi fuori sagoma, saranno autorizzati a percorrere il tratto di via del Popolo chiuso al transito, dall’intersezione con corso XVIII Agosto fino a via Petruccelli e piazza Mario Pagano, previa comunicazione, per tempo, alla Polizia Locale che provvederà alla scorta con personale operante”.a

