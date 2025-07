Qualità delle acque, Legambiente preleva campioni presso queste zone di Maratea: ecco i risultati

I risultati lungo la costa lucana da Goletta Verde sono risultati entro i limiti di legge.

È l’esito dei monitoraggi effettuati da Legambiente lungo le coste della Basilicata illustrato questa mattina in una conferenza stampa a Maratea.

I campionamenti in Basilicata “sono stati effettuati – è sottolineato nella nota diffusa da Legambiente – nella giornata del 21 luglio.

Dei cinque campioni esaminati, tre sono stati prelevati in foce di fiumi o canali e due a mare, tutti hanno dato esito positivo alle analisi, risultando entro i limiti alle analisi microbiologiche effettuate da laboratori specializzati sul territorio”.

In provincia di Matera i campioni sono stati prelevati alla foce del fiume Cavone in località San Basilio, tra i comuni di Pisticci e Scanzano Jonico; alla foce del Canale Bufaloria a Scanzano Jonico e alla spiaggia presso Largo Italia Lungomare, presso il lido di Policoro.

Per la provincia di Potenza invece i campioni sono stati prelevati presso la spiaggia della Luppa, in località Acquafredda e presso la foce del fiume Fiumicello, a Maratea.

Ha sottolineato Antonio Lanorte, presidente di Legambiente Basilicata:

“In Basilicata riscontriamo un trend positivo perchè tutti i punti campionati da Goletta Verde di Legambiente sono risultati entro i limiti di legge.

Ripetiamo sempre che non diamo patenti di balneabilità per cui ci sono gli enti preposti, ma andiamo a monitorare situazioni potenzialmente critiche e facciamo prelievi in questi punti.

Fortunatamente, come per l’anno scorso, non è stato rilevato nessun parametro fuori dai limiti di legge.

Questo vuol dire che negli anni con Goletta Verde di Legambiente abbiamo lavorato accendendo i fari su alcuni punti che mostravano criticità elevate, ad oggi possiamo dire che la situazione è cambiata.

Un esempio lampante è il canale Toccacielo nel comune di Nova Siri, da sempre punto critico e da noi monitorato costantemente: questo canale ora a seguito di interventi di efficientamento e ammodernamento dell’impianto di depurazione ha nettamente migliorato i suoi parametri e il punto campionato risulta entro i limiti di legge”.

Spiega Martina Palmisano, portavoce di Goletta Verde:

“Esiti favorevoli dai risultati del monitoraggio delle acque delle coste della Basilicata, sia i punti alle foci dei fiumi o dei canali sia a mare sono rimasto entro i limiti di legge.

Questo non vuol dire che abbasseremo la guardia, Goletta Verde di Legambiente insieme ai Circoli, in Basilicata così come nelle altre regioni costiere, continuerà a monitorare ogni anno lo stato di salute dei mari andando ad indagare sempre su punti potenzialmente critici e sull’efficienza degli impianti di depurazione delle acque e della rete fognaria”.