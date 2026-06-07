Rotonda entra nel vivo della festa più attesa dell’anno, in onore di Sant’Antonio da Padova. Il programma

Con la benedizione dei buoi domani pomeriggio presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione entra nel vivo a Rotonda, centro nel cuore del Parco nazionale del Pollino, una delle tradizioni più attese, la festa in onore di Sant’Antonio da Padova patrono del paese.

Un rito antico che sancisce l’unione tra uomo, natura e devozione, probabilmente di origine pagana che gli abitanti del posto, nel tempo, hanno offerto al Santo di Padova dopo le sue innumerevoli intercessioni tra chi popola questo luogo.

Una tradizione che si rinnova grazie alla devozione che viene tramandata, accolta ed espressa sin da piccoli.

Si è iniziati con l’abbattimento della vecchia “pitu” il primo sabato di maggio, la successiva ricerca della nuova pianta, e quella della rocca nelle due domeniche successive.

Lo scorso 31 maggio, giorno di inizio della Tredicina, la Chiesa Madre si è riempita di famiglie e bambini vestiti con il manto del santo, un atto di grande devozione e affidamento.

Durante tutta la durata della festa viene donato il tipico “panitteddro” o “paniceddro”, un pane dorato e fragrante leggermente dolce, che rimanda a un miracolo compiuto da Sant’ Antonio.

Un pane che fa comunità, che vuole essere un pensiero a chi vive un momento di prova, che è dono e che porta il marchio PAT, identificando così la comunità di Rotonda.

Tornando alla festa, domani sera intorno alla mezzanotte il gruppo “rocca”, dopo essersi affidato alla compatrona, partirà alla volta di Terranova di Pollino per abbattere la pianta prescelta, un abete che simboleggia la sposa.

La mattina di martedì i gruppi della “pitu” si spostano in località “Marolo”, dove un faggio di circa 21 metri, farà la parte dello sposo in questo grande matrimonio.

La stessa mattina, altri 31 gruppi detti “porfiche” compiranno il loro sacrificio e nei giorni seguenti porteranno a valle altre piante.

Le “porfiche”, tantissimi gruppi fatti di amici, o intere famiglie, rappresentano gli invitati, un corollario fondamentale perché in questa festa ognuno è importante e necessario.

Mercoledì mattina, in località “Pedarreto” a 1300 metri si procederà con la misurazione dei buoi, che sancirà l’ordine della “trizza” che trainerà la “pitu”.

Dietro ci saranno le coppie di buoi più alte e davanti quelle più basse.

I giorni in montagna sono fatti di convivialità, musiche e balli.

La mattina di giovedì, invece, sempre in località “Pedarreto” dopo la messa celebrata in piena natura, il corteo formato da “rocca” “pitu” e ” porfiche” si metterà in cammino per fermarsi in serata in località “Puzzicelli”.

Un tragitto brioso, ma non semplice.

La mattina del 12 giugno la discesa dei gruppi riprenderà con una pausa per la messa in località “San Lorenzo”, per poi fare una successiva sosta dinnanzi al Santuario in localita’ “Santa Maria”, dove il sindaco ” incoronerà” i caporali e i vice caporali dei gruppi di ” pitu”, “rocca” e ” porfiche”. Le coppie di buoi verranno adornate di ghirlande di fiori colorati.

Il corteo continuerà il suo cammino per giungere al tramonto nella gremita piazza Vittorio Emanuele, dove i fedeli solleveranno e gireranno a spalla la “pitu” con sopra il caporale.

Uno tra i momenti più suggestivi. Subito dopo il gruppo “rocca” farà ingresso nella Chiesa dedicata al Santo omaggiandolo con inni.

La mattina di sabato la “pitu’ verrà innestata con la “rocca” e grazie anche all’aiuto dei gruppi delle “porfiche ” il rito si compirà, quando verranno innalzate accanto alla casa comunale.

Nel pomeriggio la messa solenne e la processione.

Quest’anno si celebra un importante anniversario, poiché il celebre botanico Michele Tenore documentò per la prima volta la tradizione del rito arboreo di Rotonda nel 1826.

In quell’anno, Tenore compì il suo storico viaggio scientifico ed esplorativo sul massiccio del Pollino per studiarne la ricca flora e i boschi monumentali.

Nel corso di questa spedizione, oltre a descrivere la maestosità delle foreste locali e a raccogliere i primi campioni di quello che più tardi sarebbe stato identificato come Pino loricato, rimase colpito dal profondo legame rituale e culturale tra le comunità del Pollino e i loro alberi secolari, lasciandone testimonianza scritta nei suoi resoconti.

Commenta il sindaco, Rocco Bruno:

“Come da tradizione tutta la comunità è in fermento per una festa attraverso la quale i cittadini celebrano la propria identità, tra gioie, fatiche e fede nel Santo protettore”.

Di seguito la locandina con il programma.