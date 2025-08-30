Rotonda: Luca Pappagallo, pioniere della cucina online, sarà il protagonista della seconda giornata de “Il Bianco e la Rossa”. I dettagli

Un “cuciniere curioso”.

Così ama definirsi Luca Pappagallo, pioniere della cucina online, protagonista oggi della seconda giornata de “Il Bianco e la Rossa” la manifestazione che Rotonda dedica ai suoi prodotti Dop, la melanzana rossa e il fagiolo bianco, organizzata dai due Consorzi di tutela assieme all’amministrazione comunale, alla Regione Basilicata e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

La tre giorni ha preso il via ieri nel borgo cuore del Parco Nazionale del Pollino, con l’apertura degli stand enogastronomici e un dibattito istituzionale sulla ‘Valorizzazione delle due Dop e turismo enogastronomico’.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, sempre in piazza Vittorio Emanuele, prima un incontro sul piano di rilancio dei Comuni montani, alla presenza tra gli altri del consigliere regionale Alessandro Galella, promotore di una proposta di legge in tal senso, e a seguire uno show cooking con Pappagallo.

Si tratta di uno dei cuochi più seguiti e apprezzati del panorama digitale.

Ha fondato nel 1999 Cookaround, uno dei primi siti italiani dedicati al food.

Nel 2019 ha dato vita a Casa Pappagallo, una community su YouTube, Facebook e Instagram che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di cucina, raccogliendo migliaia di follower.

Ha partecipato a diversi programmi televisivi culinari e pubblicato con Vallardi diversi libri di successo: Benvenuti a Casa Pappagallo (2021), Tutti i sapori di casa Pappagallo (2022) e La cucina per tutti di Casa Pappagallo (2023).

Per l’occasione cucinerà dei piatti utilizzando le due eccellenze di Rotonda.

A chiudere la serata, lo show Dance Tarantella.

Domenica mattina la cerimonia di chiusura dell’evento.