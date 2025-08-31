Rotonda: tutto pronto per la manifestazione dedicata ai suoi prodotti Dop. Il programma

Talk, show cooking, degustazioni, musica e animazione dal vivo, sono questi gli ingredienti della quindicesima edizione de ‘ il Bianco e la Rossa’ la manifestazione che Rotonda dedica ai suoi prodotti Dop, la melanzana rossa e il fagiolo bianco, organizzata dai due Consorzi di tutela assieme all’amministrazione comunale, alla Regione Basilicata e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Nel borgo cuore del Parco Nazionale del Pollino, la grande festa prenderà il via venerdì 29 agosto e terminerà domenica.

Ad inaugurare la manifestazione e la contestuale apertura degli stand enogastronomici, sarà il dibattito istituzionale ‘ Valorizzazione delle due Dop e turismo enogastronomico’, previsto alle 19 in piazza Vittorio Emanuele.

Prenderanno parte alla discussione, moderata dalla giornalista Annamaria Sodano:

Carmine Cicala, assessore regionale all’Agricoltura; Francesco Cupparo, assessore regionale alle Attività Produttive;

Laura Mongiello assessore regionale all’Ambiente, Vittorio Restaino, direttore generale del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata;

Luigi Lirangi, presidente Ente Parco del Pollino;

Aldo Mattia, capogruppo Commissione Ambiente della Camera dei Deputati; Angelo Boscarino ceo di Bia – Beni Immateriali ed Archivistici, ministero della Cultura;

Enrico De Lorenzo, tecnologo;

Andrea Succi, ideatore e coordinatore di ‘Territori e Italianità’;

Vincenzo Santoro, vicepresidente nazional e dell’Anci; Roberta Garibaldi, esperta di turismo enogastronomico;

Agostino Arpino, coordinatore turistico territoriale; Simona Rolandi giornalista e madrina della serata.

A portare i loro saluti saranno Rocco Bruno, sindaco di Rotonda e Francesco Bruno, presidente del Consorzio ‘Melanzana Rossa di Rotonda Dop’.

In serata, a partire dalle ore 23, appuntamento con la musica e l’animazione targata ‘Radionorba’ con il Summers show di Marco Guacci e Claudia Cesaroni.

Ospite la cantante Haiducii.

Sabato 30 agosto, sempre in piazza Vittorio Emanuele, prima un incontro sul piano di rilancio dei Comuni montani, alla presenza tra gli altri del consigliere regionale Alessandro Galella, promotore di una proposta di legge in tal senso, e a seguire uno show cooking in piazza con lo chef Luca Pappagallo, il ‘cuciniere curioso’ noto divulgatore di cucina sui social e in tv. A chiudere la serata, lo show Dance Tarantella.

Domenica mattina la cerimonia di chiusura dell’evento.

Di seguito la locandina con i dettagli.