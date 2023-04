Ruoti: un incontro all’Istituto Comprensivo “M. Carlucci” per parlare di questa medicina “utile per l’uomo e per l’ambiente”! Ecco i dettagli

Una serata informativa sui possibili usi della canapa.

L’incontro organizzato da Cellula Coscioni Basilicata insieme all’Associazione Interstampa Circolo di Ruoti e al Comune di Ruoti, si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “M.Carlucci” per sostenere alcuni temi importanti, discussi, in mattinata con gli alunni e poi con tutta la cittadinanza.

L’Associazione “Luca Coscioni Basilicata” è un’ associazione no profit di promozione sociale, che intende promuovere dibattiti pubblici, iniziative di sensibilizzazione ed incontri con le scuole per porsi come attore nel dialogo, sempre costruttivo, tra Enti e cittadini sulla riflessione circa lo stato dei diritti civili.

Il tema incentrato sulla canapa industriale, medica e ricreativa, ha portato ad un interessante dibattito con spazio per le domande del pubblico.

Il Sindaco Franco Gentilesca afferma:

“è stato un incontro informativo che ha fornito interessanti punti di riflessione sui molteplici usi della canapa non solo dal punto di vista medico ma anche ecologico al fine di informare, in un quadro generale, sostenendo anche quelli che sono i temi più sensibili”.

Ad intervenire il Dr. Tommaso Chirco, che ha parlato dei benefici della canapa come medicina per l’uomo e per l’ambiente e di quanto sia fondamentale valorizzare una pianta antichissima, tanto demonizzata, ricca di proprietà e importante risorsa.

Importante anche l’intervento di Luigi De Carlo, fondatore di Lucanapa, società cooperativa di coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche che, sostiene:

“è una pianta con innumerevoli proprietà benefiche che nel corso degli anni ha portato l’Italia ad essere il secondo produttore mondiale di canapa”.

Il Comune ringrazia l’Associazione Luca Coscioni e l’Associazione Interstampa per l’organizzazione, l’Istituto “M.Carlucci” nonché il dirigente scolastico Rispoli e gli insegnanti tutti, Marco Zaccagnino e Luigi De Carlo per il loro importante contributo, il Dr. Tommaso Chirco per essere stato disponibile e tutti i cittadini che hanno partecipato e si sono interessati dell’argomento.a

