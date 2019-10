San Carlo Potenza: “La pacchia è finita e vale anche per le anomalie di altri alti dirigenti”, a dirlo…

“Apprendo con stupore la vicenda che vede coinvolta la collega Sileo, ‘rea’ di aver esercitato una sua prerogativa nel ruolo di consigliere regionale”.

A sostenerlo il consigliere regionale della Lega, Pasquale Cariello:

“È gravissimo che il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo, Massimo Barresi, all’indomani della visita del senatore Pepe e del consigliere Sileo si rivalga su quest’ultima trasferendo sua sorella, dipendente dell’azienda, in un altro ufficio.

Forse c’è ancora qualcuno in Basilicata che non vuole accettare che il ‘sistema’ è cambiato e che al governo c’è una forza politica, coadiuvata da una maggioranza solida, che ha al centro della propria azione il bene della comunità lucana tutta e non solo quello di pochi intimi.

Credo sia arrivato il momento di approfondire, anche in seguito alle segnalazioni che ci sono giunte, il modus operandi di Barresi il quale non dovrebbe temere visita alcuna se conscio di aver svolto il proprio ruolo nella massima legalità e trasparenza

Esprimo piena solidarietà alla collega Sileo che incito a continuare il percorso intrapreso.

Io sarò al suo fianco per amore di verità e per amore dei lucani.

La pacchia è finita e vale anche per le anomalie di altri alti dirigenti”.