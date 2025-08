San Severino Lucano: incantano la grande professionalità ed eleganza degli artisti per il terzo appuntamento di Pollino Classica. I dettagli

Nella serata del 5 Agosto, si è svolto il terzo appuntamento di Pollino Classica, rassegna musicale che mira a promuovere il territorio e le sue bellezze naturali attraverso la musica, iniziata il 28 giugno a San Severino Lucano.

La location, questa volta è stata Mezzana Salice di San Severino, una frazione, bellissima, in cui le abitazioni graziose e curate, sono incastonate nel verde e nello straordinario scenario dei monti, mirabili all’orizzonte.

Esempio di urbanizzazione e antropologia in accordo con Madre Natura.

Qui le persone hanno compreso il valore della ricchezza che può offrire la tutela ed il rispetto della flora e della fauna.

L’evento doveva svolgersi sulla terrazza panoramica, davvero suggestiva poiché da lì è possibile ammirare uno straordinario panorama ma la pioggia, che è voluta essere presente anche lei al concerto, ha costretto gli organizzatori ad un cambio di ambiente.

Così ad ospitare i musicisti, è stata la Chiesa della B.V. Maria dell’Abbondanza.

Una chiesetta, intima accogliente, dove l’effige della Vergine dell’Abbondanza, meravigliosa statua, di una bellezza indescrivibile sembra proprio accoglierti e dire:

”Entra, sei il benvenuto! Siediti e preghiamo insieme” e così inizi a meditare.

Ecco, in questo scenario il Maestro Giuseppe Germano, regista della rassegna, ha proposto per l’occasione tre grandi artisti: il Maestro Massimo Testa al violino, Vincenzo Caiafa alla chitarra, Cristiano Della Corte al violoncello, che compongono il Trio Zenit 2000.

È una formazione specializzata nel repertorio musicale del ‘900 e contemporaneo e si pone come realtà strumentale irpina, pronta ad accogliere i giovani talenti del territorio indirizzati su tal genere dalla propria formazione musicale.

Oltre che nel repertorio specialistico contemporaneo, ha affrontato e affronta pagine importanti del repertorio barocco, classico e romantico, presentandosi così in forma variegata in occasione di Concerti, Festival, Rassegne varie, dedicate in particolare alla Musica da Camera.

Il primo brano proposto è stato, “Trio in re maggiore, opera 66” che è un componimento brillante e virtuosistico, dove il celebre violinista e compositore genovese, dialoga con la chitarra con eleganza e sorprendendo tutti all’ascolto. Successivamente è stato eseguito “Trio opera 18 numero 1 di François de Fossa, compositore francese, raffinato del primo Ottocento, di grande eleganza.

A chiudere, “Serenata opera 19” di Mauro Giuliani, un capolavoro per chitarra con archi che fonde melodia, grazia, leggerezza secondo lo stile viennese di inizio XIX secolo.

Davvero spettacolare ed indescrivibile la bellezza a livello acustico della Chiesetta.

Grande professionalità ed eleganza degli artisti che hanno apprezzato molto il paesaggio e le persone conosciute.

Un’esperienza unica, che è stato possibile vivere grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, alla Pro Loco del Pollino, ed al lavoro del Maestro Giuseppe Germano, direttore artistico della Pollino Classica.

Un ringraziamento, inoltre, a tutti coloro che hanno lavorato alla buona riuscita della serata, e a quanti hanno fatto parte del pubblico presente.

Ecco le foto.