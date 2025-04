Sanità lucana: al via la selezione per il nuovo Direttore Generale dell’ASP di Potenza. I dettagli

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato l’indizione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla nomina del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP).

L’avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata nel corso del mese di Maggio con tutte le indicazioni utili alla presentazione delle istanze.

La procedura è rivolta ai candidati inseriti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale di aziende sanitarie regionali, istituito presso il Ministero della Salute.

I candidati avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione sul BUR per presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma telematica regionale.

L’Assessore alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico ha dichiarato:

“La selezione di una nuova guida per l’ASP di Potenza rappresenta un passaggio propedeutico al proseguo del rafforzamento della governance del nostro sistema sanitario.

Vogliamo valorizzare competenza, merito e capacità gestionali, nel rispetto della trasparenza e dell’efficienza amministrativa”.

La Commissione incaricata della valutazione sarà composta da tre esperti, nominati secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 171/2016, e procederà alla selezione dei candidati tramite valutazione dei titoli e colloquio individuale.

Al termine, sarà proposta una rosa di idonei tra cui sarà scelto, con provvedimento motivato del Presidente della Giunta, il nuovo Direttore Generale.

Latronico conlcude:

“In un momento in cui il sistema sanitario è chiamato a rispondere con prontezza alle sfide poste dai nuovi bisogni di salute e dall’attuazione del PNRR intendiamo garantire continuità nei servizi e assicurare all’ASP di Potenza una guida di alto profilo, come è stato con il precedente Direttore Generale, Antonello Maraldo, il cui lavoro ha rappresentato un punto di riferimento solido e competente per l’intero territorio al quale va un sentito ringraziamento, meritevole di aver contribuito in modo importante alla tenuta e alla riorganizzazione dei servizi sanitari nel territorio”.