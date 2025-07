Scende dall’auto dopo l’incidente in autostrada: 47enne originario di Potenza perde la vita

Il decesso è avvenuto subito dopo il violentissimo impatto con un’autovettura che sul raccordo autostradale 13, tra Sgonico e Sistiana, procedeva in direzione Venezia.

Come fa sapere udinetoday: “L’uomo morto nel tragico incidente avvenuto verso mezzanotte e mezza di oggi 22 luglio era un militare dell’esercito italiano.

Di stanza a Palmanova ed effettivo del 4° Reggimento Genova Cavalleria, il quarantasettenne era originario di Potenza.

Stava guidando a bordo della sua autovettura quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, giunta sul posto assieme ai tecnici dell’Anas, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Dopo il primo incidente, il quarantasettenne, forse in stato confusionale, ha scavalcato il guardrail e, una volta atterrato nella carreggiata con senso di marcia opposto, è stato travolto da una autovettura guidata da una giovane.

In seguito all’impatto il militare è stato sbalzato sull’asfalto ad una distanza di oltre 50 metri.

Il decesso è avvenuto sul colpo.

I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

La giovane automobilista che ha travolto l’uomo è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara in stato di shock”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la terribile perdita.