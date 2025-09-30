Stellantis: Filosa incontrerà i sindacati. Le richieste per lo stabilimento di Melfi

“Stellantis ha accettato la nostra richiesta di incontro con l’Amministratore Delegato Filosa: il 20 ottobre sarà una occasione importante per esporre il punto di vista e le legittime richieste dei lavoratori italiani che rappresentiamo”.

Lo dichiarano Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile del settore automotive.

Argomentano Palombella e Ficco:

“Come Uilm chiederemo di completare l’assegnazione di modelli ibridi a tutti gli stabilimenti italiani, a cominciare da Cassino, che prevede ancora secondo il vecchio piano industriale esclusivamente l’allocazione di vetture full electric del tutto incapaci di saturare lo stabilimento.

Inoltre chiediamo motori adeguati per tutte le vetture che sono in procinto di essere lanciate, in particolare a Melfi e a Mirafiori.

In tal modo riusciremmo contemporaneamente a rilanciare la produzione di motori in Italia, a Termoli, e a garantire una buona penetrazione di mercato ai nuovi modelli.

Inoltre per Pomigliano ci aspettiamo un chiarimento sui tempi e le modalità di lancio della futura piattaforma small, per Atessa chiederemo certezze sul futuro dei veicoli commerciali e per Modena un rilancio di Maserati.

Crediamo infine che sia da portare avanti, insieme da Istituzioni, imprese e sindacati, una battaglia in sede europea per cancellare le famigerate multe che oggi penalizzano in modo incomprensibile le nostre case automobilistiche.

Occorre una correzione drastica da parte della UE prima che sia troppo tardi, prima che l’industria dell’auto e dei veicoli commerciali venga messa definitivamente a repentaglio”.