Su Potenza ancora sole e caldo! Ecco le previsioni aggiornate

Fine settimana alle prese con una nuova decisa rimonta dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale, che favorirà un sensibile e diffuso incremento delle temperature, su valori superiori alle medie climatiche tipiche del periodo.

Picchi anche prossimi o superiori ai 40°C, specie nelle aree interne.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 21 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 20°C.

Invece, Martedì 22 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 30°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.