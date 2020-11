Su questa strada che collega la Basilicata alla vicina Campania, assenza condizioni di transito di sicurezza anche per i mezzi pesanti!

Così il consigliere regionale della Lega, Gianuario Aliandro:

“Tra le arterie stradali che collegano la nostra regione con la Campania, assume per le relazioni economiche-sociali che si sono piacevolmente instaurate tra i nostri territori, valenza strategica il collegamento viario che, dalla ex Ss ora Sp 103 Val d’Agri in provincia di Potenza, quindi da Grumento Nova (PZ), passando per Sarconi (PZ) e Moliterno (PZ), raggiunge il comune di Montesano in provincia di Salerno autostrada A2.

In ragione di ciò il tratto lucano è stato oggetto di vari interventi di adeguamento e di messa in sicurezza da parte dell’ente gestore Provincia di Potenza con risorse finanziarie rinvenienti dal D.m. n. 49 del 2018 dai fondi Fsc 2007/2013 e Fsc 2014/2020.

Tuttavia gli interventi realizzati nel tratto lucano non consentono, tuttora, di beneficiare a pieno dei vantaggi potenziali che l’intera arteria consentirebbe di trarre, in assenza di un intervento di ripristino delle condizioni di transito di sicurezza anche per i mezzi pesanti nel territorio di competenza campano mediante adeguamento e riqualificazione funzionale di alcune opere maggiori (ponti e viadotti).

Per la nostra regione detta auspicata circostanza consentirebbe anche di sgravare il traffico pesante proveniente dalla Ss 598 fondovalle dell’Agri verso l’autostrada A2 (bivio di Buonabitacolo) e di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza in direzione opposta verso il capoluogo di regione e verso la zona nord della Val d’Agri.

Per quanto detto, il sottoscritto, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Donatella Merra, ha provveduto, proprio nelle scorse ore ad inviare una comunicazione formale alla Regione Campania, a mezzo della quale si sollecita il completamento del tratto campano della strada, valutando magari di ricorrere alla candidatura del progetto nell’ambito dei fondi del Recovery Fund.

L’intercessione e la solerzia dell’assessore Merra, sempre attenta a rilevare le problematiche e le criticità inerenti la viabilità lucana, mi auguro ci aiutino anche in questa occasione a raggiungere il risultato sperato”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)