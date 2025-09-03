Tito: ad aprire le feste patronali ci sarà l’Orchestra Mancina. Ecco l’appuntamento

Ad aprire le feste patronali di Tito ci sarà l’Orchestra Mancina.

L’Orchestra Mancina è una band italiana fondata in Puglia nel 1997, nota per il suo stile energico e il coinvolgimento del pubblico.

Offre un repertorio che spazia dai classici italiani alle chicche meno conosciute, proponendole in una “versione mancina” originale.

La formazione ha collaborato con artisti nazionali come Dolcenera, Ron e Simona Molinari, ed è stata premiata come “Eccellenza Pugliese nel Mondo”.

Appuntamento sabato 6 settembre 2025, alle ore 22.30, in Via Roma.