ULTIME NEWS

Tito: per il Comune oltre 40000 Euro. Ecco come saranno utilizzati

8 Gennaio 2026

Il Comune di Tito ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico ministeriale “Risorse in Comune” diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

La stessa Amministrazione precisa come si tratti:

“Di un finanziamento di circa 45mila € finalizzato:

  • all’acquisto di hardware e software innovativi,
  • all’introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro,
  • all’adozione di modelli organizzativi volti alla valorizzazione del capitale umano,
  • alla riqualificazione degli ambienti lavorativi”.

Di seguito i dettagli.