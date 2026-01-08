Tito: per il Comune oltre 40000 Euro. Ecco come saranno utilizzati

Il Comune di Tito ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico ministeriale “Risorse in Comune” diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
La stessa Amministrazione precisa come si tratti:
“Di un finanziamento di circa 45mila € finalizzato:
- all’acquisto di hardware e software innovativi,
- all’introduzione di arredi e soluzioni ergonomiche negli spazi di lavoro,
- all’adozione di modelli organizzativi volti alla valorizzazione del capitale umano,
- alla riqualificazione degli ambienti lavorativi”.
Di seguito i dettagli.