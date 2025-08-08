Tito: per la Festa degli Orti nuovo appuntamento con il progetto “Comunità in connessione”. I dettagli

Nell’ambito della Festa degli Orti che si terrà a Tito Sabato 9 Agosto avremo un nuovo appuntamento con il progetto “COMUNITA’ in CONNESSIONE”, percorsi di solidarietà e sostenibilità sostenuto dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dalla Regione Basilicata e realizzato dal WWF Potenza e Aree Interne e dalle associazioni partner Zer0971 e Reset.

Scrive WWF Potenza e Aree Interne:

“Saremo insieme alla Libera Associazione RiCrea APS, Cooperativa La Mimosa, Forum Giovani di Tito, amministrazione comunale di Tito ed altre realtà del territorio per festeggiare i 10 anni della Festa degli Orti, manifestazione che si propone da anni come spazio di dialogo tra saperi antichi e nuove pratiche sostenibili.

Protagonisti della giornata saranno i cittadini: ortolani, giovani, ricercatori, studiosi, artisti, migranti e operatori culturali che si ritroveranno per celebrare e rinnovare una comunità che si riconosce nel proprio patrimonio.

Un patrimonio fatto di pratiche, dialetti, sistemi di convivenza e gestione delle risorse che, come i canali della storica “Duvada” per l’irrigazione degli orti, rappresentano vere e proprie architetture immateriali.

Durante l’evento si alterneranno passeggiate patrimoniali, laboratori, degustazioni, dibattiti e presentazioni.

In serata, stand gastronomici e musica popolare animeranno la Piazzetta degli Ortolani, trasformandola in un luogo di festa, condivisione e futuro.

Il momento dedicato al progetto Comunità in connessione si svolgerà nella mattina con le prime attrazioni di implementazione dell’Orto Sociale previsto.

L’appuntamento alle ore 9.30 in località Martiri di Tito, seguiranno, come da programma, tutte le attività previste durante la giornata”.