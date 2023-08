Tito, percorso enogastronomico “Centro in tavola”: ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Tito informa che con Ordinanza dirigenziale n. 65/2023 sono state predisposte le misure necessarie per la regolamentazione della circolazione nel centro storico per la realizzazione del percorso enogastronomico “Centro in tavola”.

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA, ad esclusione degli autorizzati, dei veicoli di soccorso e di Polizia:

dalle ore 6.00 del 23.08.2023 alle ore 20.00 del 28.08.2023 in Piazzetta San Laviero Martire, Via Settentrionale (tratto sottostante Chiesa Madre), Belvedere XXIII Novembre 1980 e Largo Castello;

dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dei giorni 25-26-27 agosto 2023 in Piazza del Seggio.

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, ad esclusione degli autorizzati, dei veicoli di soccorso e di Polizia, in Via Cafarelli, Piazzetta San Laviero Martire, Via Settentrionale (tratto sottostante Chiesa Madre), Via Marconi e Largo Castello:

dalle ore 18.00 del giorno 25 agosto 2023 alle ore 02.00 del 26 agosto 2023;

dalle ore 18.00 del giorno 26 agosto 2023 alle ore 02.00 del 27 agosto 2023;

dalle ore 18.00 del giorno 27 agosto 2023 alle ore 02.00 del 28 agosto 2023.

Fuori dall’orario di svolgimento della manifestazione (dalle ore 3.00 alle ore 18.00) è consentito il transito ai soli residenti“.a

