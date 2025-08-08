Tolve pronta a celebrare San Rocco con la processione della “Uglia” insieme a sbandieratori, spose, organetti e canti tradizionali!

Tutto pronto a Tolve per celebrare il Santo patrono del paese: San Rocco.

Venerato dalla Chiesa come protettore dei pellegrini, degli appestati e dei contagiati (simbolo di carità e guarigione verso i malati), è anche invocato, in molti paesi, come protettore degli animali e dagli eventi catastrofici naturali.

Emblema delle sofferenze, è considerato anche il patrono degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati.

Tra i tanti paesi della nostra Regione in cui il San Rocco è venerato e festeggiato, il primo posto è certamente riconosciuto a Tolve, paese che vanta una lunga e vivace tradizione del culto per il Santo che ogni anno richiama (nella duplice ricorrenza del 16 Agosto e 16 Settembre) decine di migliaia di pellegrini da tutta la regione e dalle regioni vicine, come testimoniano le migliaia di ex voto conservati nella “Casa del Pellegrino“.

A metà tra la devozione e il folclore il Comitato Festa di San Rocco, anche quest’anno, rinnova l’appuntamento con la Processione della “Uglia”.

Il 15 agosto in paese si susseguiranno una serie di momenti caratteristici che andranno a riprendere la tradizione tolvese di fine ‘800, quella che introduceva alla festa per il Santo Patrono.

La serata prenderà il via a partire dalle ore 20:00 quando la “uglia” sarà portata in processione per le vie del paese seguita dal corteo delle spose che esporranno gli ex voto dedicati al Santo.

Sbandieratori, organetti e canti tradizionali accompagneranno la processione e allieteranno la serata anticipando il concerto di musica popolare previsto più tardi che si concluderà all’incirca a mezzanotte con un spettacolo pirotecnico.