Trionfa il potentino Carmelo Coviello allo slalom “Coppa Città di Muro Lucano – Trofeo San Gerardo Maiella”! Congratulazioni

Carmelo Coviello conquista il bis a Muro Lucano.

Il “barbiere volante” ce l’ha fatta, circondato dal pubblico di casa, a bissare il successo dello slalom “Coppa Città di Muro Lucano – Trofeo San Gerardo Maiella”, disputato oggi per la sua tredicesima edizione sulla SP ex SS 7 Appia fino alle vie del paese e valevole come settima prova della Coppa ACI Sport 4° zona.

Con il tempo di 2’26.37 registrato nella seconda manche a bordo della sua fedele Osella PA 21 S 1600, il portacolori della scuderia Progetto Corsa ha regolato la competizione con un margine di vantaggio comodo sul suo inseguitore, il potentino Berardino Vaccaro, in ritardo sul vincitore di 3 secondi e 19 centesimi al volante della Renault Suzuki turbo 1400 ed impreciso in gara 2, penalizzato con 10 secondi ed in gara 3, passaggio i birilli colpiti sono stati tre.

Ha commentato Coviello dopo la vittoria:

“Sono soddisfatto di questa vittoria, che desideravo ottenere per confermare lo stato di forma. Potevo e volevo fare meglio, nella terza manche ho messo gli pneumatici nuovi per provare ulteriormente ad abbassare il tempo ma, a causa di un problema meccanico, ho sbattuto a metà percorso”.

La corsa organizzata da Basilicata Motorsport e fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Muro Lucano e dal primo cittadino Giovanni Setaro, è stata animata da una bella lotta per il terzo gradino del podio in cui si sono alternati al comando diversi candidati.

A spuntarla, con una passaggio finale al fotofinish deciso per 17 centesimi, è stato il casertano di Teano Giovanni Piccolo, con la sua silhouette Fiat 600 Suzuki ed i colori della scuderia Vesuvio, davanti al compagno di squadra Marcello Bisogno, su Peugeot 106 1.6 E1 Italia, ed a Domenico Murino, della Tramonti Corse, su Peugeot 106 1.6 16v. Antonio Ragno, su Fiat 127 E1 Italia è sesto seguito da Maurizio Pepe su Fiat X1/9, e dalle Renault R5 GT Turbo di Raffaele Vuolo e Rocco Telesca.

La top ten si completa con il decimo posto di Andrea Cuomo, su Lancia Y190 motorizzata Suzuki.

Con un brillante undicesimo posto assoluto tra le Racing Start Plus è emerso Carlo Romano su Peugeot 105ì6 R 1.3. Nel gruppo più numeroso della corsa, valida anche per il 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia e Basilicata) e per il 36° Campionato ACI Sport 2025 di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, il podio è stato appannaggio delle tre Peugeot 106 R di Adriano D’Amanda, Gerardo Giuliano e Luigi Lepore.

Diciassettesima posizione assoluta e primato nella classifica Under 23 per Andrea De Conte su Peugeot 106 R 1.3 RS Plus. Nelle altre categorie si sono imposti Maurizio Montagnuolo, su Peugeot 205 Gt1 nella Speciale Slalom e Giovanni Giuliano su Citroen Saxo Vts 1.6 in Racing Start, mentre la Coppa Ladies è stata consegnata alla giovane potentina “figlia d’arte” Paola Pepe, su Citroen Saxo Vts.

Nella specialità Turistica Slalom, con dieci vetture al via, la vittoria è di Antonio Mallano, con Alfa Romeo GT 1750 del 1969, davanti a Tommaso e Giovanni Paradiso, su Fiat 500 Abarth SS del 2018 ed Antonio Di Summa, su Fiat 126 del 1982.