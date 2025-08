Una giornata particolare al Pantano di Pignola: in segno di Unità le frazioni di Pozzillo, Sciffra e Tintiera portano in pellegrinaggio le tre statue della Madonna. Ecco le foto

Sabato 2 Agosto 2025, nel giorno dedicato al perdono d’Assisi la comunità del Pantano ha vissuto un momento particolare dedicato alle contrade del territorio.

Da anni le frazioni di Pozzillo, Sciffra e Tintiera hanno ciascuno un’edicola Mariana per ritrovarsi a pregare.

In questo particolare giorno, le tre statue sono state portate in pellegrinaggio al Santuario come segno di unità.

Racconta Don Antonio Meliante, Parroco delle comunità di Pantano di Pignola e Arioso-Abriola:

“È stato un momento vissuto nel raccoglimento e anche con emozione.

La nostra mamma Celeste ci accomuna tutti sotto il suo manto di Amore e di speranza.

Vogliamoci bene tutti che di male ce n’è in abbondanza.

Ognuno ha la propria identità, la propria autonomia, le proprie caratteristiche, ma alla fine siamo tutti Uno uniti nell’Amore dell’unico Padre.

Che il perdono di Assisi possa portare pace nel cuore di tutti, e soprattutto unità e speranza, una speranza che non illude e non delude.

Auguri di santità.

Ringrazio anche il nostro assessore Saverio per la sua presenza e disponibilità”.

A seguire la serata è stata allietata dal primo appuntamento di “Ballando sotto le stelle”, un momento conviviale vissuto con gioia e spensieratezza.

Ecco le foto.