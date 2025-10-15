ULTIME NEWS

Variante Tito-Brienza: chiusa al traffico in questi giorni e orari

15 Ottobre 2025

Si comunica che con apposita ordinanza, Anas ha disposto la chiusura al traffico della SS 95 Var Variante Tito-Brienza:

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, dal 20.10.2025 al 24.10.2025.