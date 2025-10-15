Potenza, si accorge di essere spiata: una persona nei guai! L’intervento dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, nel ribadire la propria costante presenza e attenzione sul territorio per contrastare con ogni risorsa i reati di genere, i maltrattamenti in famiglia e le condotte persecutorie, ha fornito una pronta ed efficace risposta operativa a una richiesta di aiuto pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112).

Durante lo scorso fine settimana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, coadiuvati da personale della locale Stazione Carabinieri, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un soggetto, in piena applicazione del protocollo operativo denominato “Codice Rosso”.

L’attività d’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia-querela sporta dalla vittima, una commerciante del capoluogo, la quale lamentava condotte di natura persecutoria e vessatoria a carattere perdurante, protrattesi a partire dal mese di settembre 2025.

La denunciante, temendo per la propria incolumità fisica e psicologica, ha richiesto l’intervento immediato dell’Arma non appena ha notato il presunto “Stalker” appostato e nascosto, nelle immediate vicinanze del proprio luogo di lavoro.

La tempestività della segnalazione si è rivelata essenziale per la celere ed efficace risposta delle Forze dell’Ordine: i Carabinieri, giunti dopo pochi minuti sul posto, hanno sorpreso e bloccato l’uomo, un operaio trentasettenne residente in provincia, traendolo in arresto per il delitto di atti persecutori.

L’indagato, espletate le formalità di rito, è stato condotto, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria potentina, presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa del giudizio per direttissima.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, in sede di udienza, ha convalidato l’arresto e ha emesso a carico dell’indagato, per il quale vige la presunzione di non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna, l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con apposizione del braccialetto elettronico.

I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, nel sottolineare la massima attenzione rivolta a tali crimini, rinnovano la fondamentale raccomandazione a tutte le potenziali vittime di violenza, stalking e maltrattamenti di rivolgersi immediatamente al NUE 112 e alle Stazioni Carabinieri dislocate sul territorio.

La prontezza e la tempestività della richiesta di aiuto rappresentano il primo, irrinunciabile requisito di efficacia per l’intervento delle Forze dell’Ordine e per il rapido assicurare alla giustizia i presunti responsabili.