Viggiano: emozionante la Cerimonia di svelamento del Monumento Bronzeo dedicato al Maestro Ennio Morricone. Ecco le foto

L’alba di questa mattina è ancora densa di emozioni e ricordi.

La Città della Musica ha scritto una nuova pagina di Storia che resterà scolpita per sempre nella memoria collettiva di questa comunità.

La Cerimonia di svelamento del Monumento Bronzeo dedicato al Maestro Ennio Morricone ha rappresentato un vero e proprio evento di dimensione internazionale.

Così racconta l’amministrazione comunale:

“Viggiano è stata Capitale della Musica Mondiale per una notte, grazie ai racconti autentici ed emozionanti di Marco Morricone e alle melodie uniche offerte dal Maestro Andrea Griminelli e dal nostro Manuel Zito.

Il Grand Tour della Musica ha completato, dunque, una nuova ed importante tappa continuando a rafforzare la proposta Culturale e Turistica della Città di Maria e a proiettare la nostra comunità verso il Futuro”.

Ecco le foto.