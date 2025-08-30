Potenza: chiuso questo tratto di strada in provincia. I dettagli

Anas rende noto agli automobilisti:
“Al fine di poter verificare il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio del versante roccioso a monte della statale, la SS 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente interdetta al traffico all’altezza del km 241,480, a Maratea.
Il traffico, in ottemperanza a quanto previsto nel protocollo di gestione del monitoraggio rispetto alla fruibilità della SS18 “Tirrena Inferiore”, viene deviato su viabilità locale.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.