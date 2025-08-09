Vile gesto a Potenza: imbrattata targa dedicata a Giambattista Rosa, poliziotto caduto in servizio! I dettagli

Profonda indignazione e ferma condanna per il vile gesto compiuto” nel rione Verderuolo di Potenza.

Come riporta ansa il gesto è stato compiuto “ai danni della targa dedicata a Giambattista Rosa, caduto in servizio e simbolo di dedizione e coraggio”.

Indignazione è stata espressa, in una nota, dal segretario provinciale del Silp Cgil, Pasquale Di Tolla.

Rosa, assistente della Polizia di Stato, morì a 34 anni, il 25 Settembre 1989, otto mesi dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale, durante un servizio di controllo del territorio a bordo di una Volante.