A Corleto Perticara il teatro itinerante torna in scena con ” Per…corsi d’acqua”. I dettagli dell’evento

A Corleto Perticara il teatro itinerante torna in scena.

Il prossimo 10 Agosto la compagnia Sparsi FiorIncolti metterà in scena lo spettacolo dal titolo:

Spiegano gli organizzatori:

“Si tratta di un progetto interamente finanziato dal comune di Corleto Perticara nato grazie alla collaborazione tra la Proloco corletana e la compagnia Sparsi FiorIncolti.

A seguito dello spettacolo dal titolo “A chi appartengono i fiori?” Attori lucani e marchigiani riconoscendosi per stile e poetica hanno pensato di unirsi e dar vita alla compagnia “Sparsi FiorIncolti”.

Negli scorsi mesi hanno messo insieme esperienze, competenze e idee per generare un testo da cui è nato uno spettacolo corale che già è stato ampiamente apprezzato nelle Marche e ora è la volta della Basilicata, terra in cui di acqua si parla molto ultimamente.

Soprattutto per la sua scarsità.

Ma, ci chiediamo, dove avverrà lo spettacolo?!

Come dicevo si tratta di uno spettacolo itinerante, quindi si partirà alle 18.00 dalla fontana vecchia per poi girare il paese in lungo e in largo.

Proprio per questo vi consigliamo di indossare calzature comode, e di portare con voi un seggiolino o un cuscino.

I bambini vanno tenuti in braccio in quanto sono sconsigliati i passeggini a causa delle tante scale.

Gli animali vanno tenuti al guinzaglio o possibilmente in braccio.

Per ulteriori chiarimenti e prenotazioni potete contattare il 333 5904453″.

Ecco la locandina dello spettacolo.