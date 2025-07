Terribile incidente: Amodio di Tito ha perso la vita a soli 37 anni

Due coppie, residenti a Novara nello stesso palazzo, vicini di casa.

Viaggiavano sulla stessa auto, come racconta rainews: “Amodio e Silvia, marito e moglie e Mario e Gianni, compagni nella vita e nel lavoro.

Il loro destino si è incrociato alle 11 di domenica mattina con quello di un 82enne che per 7 km ha viaggiato contromano sulla A4, la Milano – Torino, per terminare la sua folle corsa in un frontale contro l’auto dei 4 amici.

All’arrivo dei soccorsi solo Silvia Moramarco, 37 anni, è ancora viva: chiede ai vigili del fuoco di salvare il marito.

Ma per Amodio Giurni, 37 anni, originario di Tito in provincia di Potenza non c’era più nulla da fare.

Si erano sposati da meno di 2 anni, il prossimo 19 agosto avrebbero festeggiato il loro secondo anniversario.

Entrambi erano cresciuti nel paese alle porte del capoluogo lucano, dove ancora risiedono le famiglie, si erano trasferiti in Piemonte per lavoro.

Lui bancario, lei architetto, ora ricoverata in prognosi riservata al Niguarda”.

