A Moliterno fervono i preparativi per il Falò di San Giuseppe. L’evento in programma

25 Gennaio 2026

A Moliterno sta per riaccendersi il Falò di San Giuseppe.

Scrivono gli organizzatori:

“Siamo alla Terza edizione, con la stessa passione di sempre e ancora più voglia di stare insieme.

Appuntamento a Sabato 28 Marzo 2026 nell’Area Camper di Moliterno – Piazza Radio Libere 1976.

Una serata da vivere e condividere:

  • Food & Beverage
  • Animazione per bambini
  • Musica dal vivo con THE PARADISE BAND

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Moliterno.

L’obiettivo è stare insieme, divertirsi e mantenere vive le tradizioni dei nostri borghi, senza scopo di lucro.

Insieme agli amici dell’APS “Terra dei Conti ETS”, tra buon cibo, vino, musica, balli e convivialità, creeremo un momento speciale per la nostra comunità.

La scelta del Sabato permetterà una maggiore partecipazione, non interferendo con altri ‘fucaroni’ e consentendo a tutti di vivere attivamente l’evento.

Chiunque voglia partecipare e contribuire è il benvenuto.

Viva Moliterno, viva le tradizioni!”.

Ecco la locandina dell’evento.