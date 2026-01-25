A Moliterno fervono i preparativi per il Falò di San Giuseppe. L’evento in programma

A Moliterno sta per riaccendersi il Falò di San Giuseppe.
Scrivono gli organizzatori:
“Siamo alla Terza edizione, con la stessa passione di sempre e ancora più voglia di stare insieme.
Appuntamento a Sabato 28 Marzo 2026 nell’Area Camper di Moliterno – Piazza Radio Libere 1976.
Una serata da vivere e condividere:
- Food & Beverage
- Animazione per bambini
- Musica dal vivo con THE PARADISE BAND
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Moliterno.
L’obiettivo è stare insieme, divertirsi e mantenere vive le tradizioni dei nostri borghi, senza scopo di lucro.
Insieme agli amici dell’APS “Terra dei Conti ETS”, tra buon cibo, vino, musica, balli e convivialità, creeremo un momento speciale per la nostra comunità.
La scelta del Sabato permetterà una maggiore partecipazione, non interferendo con altri ‘fucaroni’ e consentendo a tutti di vivere attivamente l’evento.
Chiunque voglia partecipare e contribuire è il benvenuto.
Viva Moliterno, viva le tradizioni!”.
Ecco la locandina dell’evento.