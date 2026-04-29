Oggi si festeggia Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia. Auguri a chi porta il suo nome

Oggi, 29 Aprile, si festeggia Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e Patrona d’Europa.
Caterina di Jacopo di Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.
Venerata come santa, fu canonizzata da papa Pio II nel 1461; nel 1970 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Paolo VI.
È patrona di Roma nel 1866 da papa Pio IX, patrona d’Italia insieme a san Francesco d’Assisi da papa Pio XII e compatrona d’Europa da papa Giovanni Paolo II.
Secondo la tradizione, durante gli ultimi giorni della sua vita ci furono continue visite dei figli spirituali e a ciascuno di essi, dopo le comuni raccomandazioni, lei comunicava ciò che dovevano fare successivamente nella vita.
La mattina della domenica dopo l’Ascensione, il 29 aprile 1380, prima dell’alba, fu notato in lei un grande mutamento, che fece pensare all’avvicinarsi della sua ultima ora.
Il suo respiro diventò così fievole che fu deciso di darle l’Unzione degli infermi.
Durante le sue ultime ore più volte chiamò:
“Sangue! Sangue!”.
E infine disse:
“Padre, nelle tue mani raccomando l’anima e lo spirito mio”.
Spirò quella domenica 29 aprile del 1380, poco prima di mezzogiorno.
Auguri a chi porta il suo nome.