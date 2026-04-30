Sensi unici in centro, Potenza fa il punto: meno sanzioni, un solo sinistro, oltre 100 parcheggi in più

“Come Amministrazione comunale, – scrive in una nota Francesco C. Giuzio, assessore alla mobilità e viabilità del Comune di Potenza -. giunti quasi alla scadenza della sperimentazione relativa ai nuovi sensi di marcia in Corso Umberto e Corso Garibaldi, riteniamo doveroso riportare il dibattito su un piano di concretezza e dati oggettivi, evitando rappresentazioni che rischiano di alimentare un clima di incertezza non supportato dai fatti.

La fase di sperimentazione sulla viabilità nel centro cittadino non è affatto sospesa in un limbo, ma è oggetto di monitoraggio costante da parte degli uffici competenti e della Polizia locale, i cui rilievi restituiscono un quadro incoraggiante, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle regole.

Entrando nel merito dei dati, su corso Umberto, nel periodo gennaio – marzo 2025 si registravano 40 sanzioni, di cui ben 39 per sosta vietata.

Nello stesso periodo del 2026 (fino al 5 marzo), non risultano sanzioni elevate. Questo dato evidenzia una riduzione sostanziale delle infrazioni, segno di un miglioramento concreto dell’ordine e della disciplina della circolazione.

Sul piano della sicurezza, non si registrano sinistri né nel 2025 né nel 2026, a conferma della stabilità delle condizioni di sicurezza.

Su Corso Garibaldi, si passa da 43 sanzioni elevate nel periodo gennaio – marzo 2025 a 27 sanzioni relative allo stesso periodo del 2026: una riduzione significativa.

Per quanto riguarda l’infortunistica, si registra un passaggio da 2 sinistri nel 2025 a 1 solo sinistro nel 2026, con una diminuzione del 50%.

A questi dati si aggiunge un elemento spesso trascurato ma estremamente rilevante: l’istituzione dei due sensi unici di marcia ha consentito la creazione di circa 100 nuovi parcheggi, oggi a disposizione di residenti e utenti del centro storico. Un risultato concreto che migliora la fruibilità dell’area e risponde a una delle principali esigenze espresse da cittadini e operatori economici.

Inoltre, la scelta dei sensi unici non è stata casuale né improvvisata. Numerosi studi in materia di pianificazione urbana e sicurezza stradale evidenziano come le strade a senso unico contribuiscono a ridurre i punti di conflitto tra veicoli, semplificare le manovre e migliorare la visibilità, con effetti positivi sulla sicurezza complessiva.

I dati locali raccolti in questi mesi vanno esattamente in questa direzione, confermando una tendenza al miglioramento sia delle infrazioni sia degli incidenti.

Appare quindi evidente come non si sia in presenza di una fase indefinita o priva di elementi di valutazione. Al contrario, i dati esistono, sono chiari e indicano che la sperimentazione sta producendo risultati positivi. Attendiamo l’invio degli ultimi dati relativi al mese di Aprile 2026, per confrontarli con il mese di Aprile 2025 e tirare quindi le somme.

L’Amministrazione è pienamente consapevole dell’importanza di giungere a una sintesi definitiva e lo fa sulla base di evidenze tecniche solide, non di percezioni o semplificazioni.

Allo stesso tempo, restiamo pienamente disponibili ad apportare ulteriori migliorie, sulla base di interlocuzioni concrete, trasparenti e fondate su elementi oggettivi con cittadini e operatori. Il confronto è uno strumento fondamentale, purché si sviluppi in un clima costruttivo, libero da pregiudizi e condizionamenti, e orientato esclusivamente all’interesse della comunità.

Ciò che oggi emerge con chiarezza – conclude l’assessore – è che gli indicatori disponibili mostrano un miglioramento complessivo, smentendo nei fatti una narrazione che descrive una situazione di insicurezza e confermando la validità delle scelte adottate”.