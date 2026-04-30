A Potenza un concerto musicale straordinario: un viaggio emozionale attraverso musica e immagini. L’evento

Il maestro Francesco Rizzo sarà protagonista domenica 3 maggio alle ore 18:30 presso il prestigioso teatro “Stabile” di Potenza di “Nature’s Calling” un concerto musicale straordinario, con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Potenza.

L’esibizione prende vita attorno a un tema centrale: la natura e la salvaguardia dell’ambiente.

Ogni traccia è progettata con l’intento di attirare l’attenzione del pubblico su queste tematiche fondamentali, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’ecologia e della tutela del mondo che ci circonda.

Un viaggio emozionale attraverso musica e immagini.

In particolare la potenza evocativa della musica, unita al supporto di immagini suggestive, accompagnerà gli spettatori in un’esperienza che va oltre la semplice esecuzione musicale, in un viaggio emozionale, in cui le composizioni stimolano una riflessione profonda sull’interazione tra uomo e natura.

Viene così offerta l’opportunità di riscoprire un legame autentico con il mondo naturale, invitando ciascuno a ripensare il proprio ruolo per la salvaguardia dell’ambiente e preservare il suo equilibrio naturale.

Il maestro Rizzo, pianista e compositore di grande talento, si distingue per una brillante carriera artistica che lo ha portato a calcare palcoscenici di assoluto prestigio.

Tra gli eventi più significativi della sua attività professionale spicca l’esibizione presso il celebre teatro “La Fenice” di Venezia, occasione in cui ha avuto modo di presentare una delle sue opere più note, ricevendo ampi consensi. Un ulteriore riconoscimento è giunto in occasione della Festa della Musica, manifestazione promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con la Commissione Europea, il Dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

In tale contesto, l’Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica ha scelto come proprio inno ufficiale “Il Suono del Mare”, una sua composizione evocativa che testimonia una profondità espressiva.

Di seguito la locandina con i dettagli.