Potenza, conferma iscrizione asili nido: questo l’esito domande

Una nota del Comune di Potenza fa sapere:
“Con riferimento all’Avviso Pubblico del 05/03/2026 relativo alle conferme di iscrizione per gli asili nido comunali (anno educativo 2026/2027), si comunica che sono pervenute complessivamente 88 domande (86 entro i termini e 2 oltre la scadenza).
Tutte le 86 istanze presentate entro il 18/03/2026 sono state ammesse.
L’ammissione definitiva rimane subordinata alla regolarità dei pagamenti delle rette per il periodo aprile-luglio 2026.
Il mancato saldo o la rinuncia al servizio prima del termine dell’anno educativo in corso comporteranno la decadenza automatica dall’iscrizione per il 2026/2027″.