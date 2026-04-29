Potenza, questo parco giochi completamente abbandonato: “Aspettiamo che qualche bambino si faccia male?”. Le foto

Degrado a Potenza.
Un cittadino alla nostra Redazione denuncia:
“Sono un cittadino del quartiere rione Cocuzzo.
Volevo denunciare l’abbandono totale da parte delle amministrazioni del parco giochi Mariele Ventre, nel medesimo quartiere.
Dopo varie sollecitazioni ad operare su di esso, non soltanto su una possibile riqualificazione ma almeno su una messa in sicurezza, ho ottenuto solo promesse che vanno avanti ormai da circa due anni.
Aspettiamo che qualche bambino si faccia male?
Spero che vengano presi dei seri provvedimenti, visto che il parco giochi è frequentato tutti i giorni da tanti bambini”.
Ecco le foto.