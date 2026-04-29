Meloni: “Nuova proroga taglio accise forse più breve e aiuterà di più il gasolio”. I dettagli

Accise, spese per la Difesa, energia. La premier Giorgia Meloni si è presentata in conferenza stampa dopo il Cdm che ha varato il decreto lavoro. Ma oltre al provvedimento in vista del Primo maggio ha toccato molti punti di attualità.

Il governo sta valutando “un’ulteriore proroga” del taglio delle accise”, che potrebbe essere “più breve delle precedenti” e “non più in maniera orizzontale: il gasolio ha avuto un aumento più significativo della benzina” e quindi il taglio “potrebbe impattare più sul gasolio che sulla benzina, per avere un impatto meglio distribuito”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio che ha aggiunto:

“Seguiamo il tavolo negoziale, cerchiamo di tenerci abbastanza ancorati all’andamento della situazione ma non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane a cui si riferirà la proroga del taglio“.